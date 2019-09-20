Toyota построила роскошный кабриолет для императора Японии

Он создавался по специальному заказу для императора Японии. В частности, машина будет участником церемонии вхождения на трон императора Нарухито.

Мероприятие состоится 22 сентября. Создан экземпляр в единственном экземпляре и имеет длину 5 340 мм.

Стоит отметить, что седан Century является самым старым автомобилем компании, который впервые встал на конвейер в 1967 году.

В 2017 году Toyota представила новое поколение автомобиля.

Сейчас автопроизводитель выпускает ежегодно не более 50 единиц такой модели. На японском рынке она имеет ценник в 20 млн иен или около 12 млн рублей.