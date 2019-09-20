Как известно, у марки Rivian существует только пикап RT1, представленный в прошлом году.

В этом году стало известно, что компания «Форд» инвестировала в стартап Rivian 500 млн долларов, причем тогда не сообщалось, какие именно автомобили будут выпускать в рамках совместной работы.

Но похоже ситуация разъясняется, так как стало известно, что Amazon закупит у Rivian 100 тысяч коммерческих электрофургонов.

Как сообщили в Amazon, они уже заключили сделку со стартапом. Общая сумма сделки может составить 4 млрд долларов, а первые поставки из партии должны начаться к 2021 году.