В МВД предупредили о новой волне автоугонов

МВД России сообщило о всплеске угонов автомобилей, который наблюдается в октябре каждый год.

Угонщики действуют не только в малолюдных местах, но и на площадках торговых центров, а также на уличных парковках.

В МВД предупредили владельцев машин о новой волне угонов, отметив, что чаще всего в России крадут машины российского, японского и корейского автопрома.

По статистике пик угонов наблюдается в октябре, тогда как в летнее время наоборот наблюдается снижение числа угонов и краж.

Чаще всего случаи кражи машин фиксируют в Санкт-Петербурге, который является лидером по числу угонов в РФ.

За Северной столицей оказались: Москва, Ленинградская, Московская, Свердловская, Новосибирская, Челябинская, Ростовская и Иркутская области, а также Краснодарский и Приморский края, сообщает autonews.ru.

Более дорогие и премиальные автомобили чаще всего вывозят за границу, а модели среднего класса разбирают на запчасти.