Chery Tiggo 2 еще предлагается для покупки на российском рынке, но запасы автомобилей подходят к концу.

Согласно данным СМИ, модель перестанут поставлять в Россию пока не выйдет его рестайлинговая версия.

Ее выход запланирован на следующий год и тогда же в РФ привезут рестайлинговую версию кроссовера Chery Tiggo 2.

До этого момента россиянам будут доступны кроссоверы Tiggo 7 и Tiggo 4. Напомним, что Chery Tiggo 2 вышел в продажу в России еще весной 2017 года.

Сейчас он предлагается по цене от 673 000 до 849 000 рублей. Кроссовер предлагается только с 1,5-литровым 106-сильным мотором, пару которому составляет механика или автомат.