GM и SAIC отправили в производство новый кроссовер Baojun RS-3

Совместное предприятие GM и SAIC сообщило, что на конвейер в Китае встал новый компактный кроссовер Baojun RS-3.

Эта модель имеет оригинальный дизайн и создавалась на платформе Baojun 510. Габариты кроссовера составили: 4 300/1 750/1 625 мм, колесная база – 2 550 мм.

Моторная гамма автомобиля будет представлена двумя силовыми установками. Так, Baojun RS-3 будет приводиться в движение турбированным 1,2-литровым двигателем с отдачей 131 л.с. или 1,5-литровым 105-сильным ДВС.

Среди трансмиссий будет пятискоростная механика или вариатор, которые будут работать только с переднеприводной системой. В продажу Baojun RS-3 поступит в октябре, а в ближайшее время проведут его презентацию.