Причиной существенного снижения стоимости стали уменьшенные ввозные пошлины на иностранные автомобили, ввозимые на территорию РФ.
Суперкар Aston Martin Vantage в России упал в цене
20.09.2019 13:58
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Пошлины были снижены с 1 сентября до 12,5% против 17% ранее. Благодаря этому компания «Авилон», которая представляет в России Aston Martin, смогла снизить стоимость купе Vantage.
Теперь ценник стартует от 11 млн рублей, тогда как ранее показатель был почти 13,5 млн рублей.
Помимо этого, в списке оснащенности подешевевшего автомобиля стало больше опций, а вот бесплатное ТО теперь не входит в стоимость автомобиля.
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