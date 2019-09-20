Суперкар Aston Martin Vantage в России упал в цене

Пошлины были снижены с 1 сентября до 12,5% против 17% ранее. Благодаря этому компания «Авилон», которая представляет в России Aston Martin, смогла снизить стоимость купе Vantage.

Теперь ценник стартует от 11 млн рублей, тогда как ранее показатель был почти 13,5 млн рублей.

Помимо этого, в списке оснащенности подешевевшего автомобиля стало больше опций, а вот бесплатное ТО теперь не входит в стоимость автомобиля.