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Mercedes-Benz временно прекратил разработку новых ДВС

Новости
20.09.2019 13:47
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Немецкий автопроизводитель принял решение временно прекратить разработку и выпуск новых двигателей внутреннего сгорания.

Концерн Daimler не так давно представил обновлению линейку своих двигателей и пока дальше их развивать не планирует.

Теперь главной целью является разработка и совершенствование электрических технологий, а также выпуск новых аккумуляторов.

Кроме этого, все мощности, которые были задействованы на ДВС, направлены на разработку новых видов трансмиссий.

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