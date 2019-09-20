Mercedes-Benz временно прекратил разработку новых ДВС

Концерн Daimler не так давно представил обновлению линейку своих двигателей и пока дальше их развивать не планирует.

Теперь главной целью является разработка и совершенствование электрических технологий, а также выпуск новых аккумуляторов.

Кроме этого, все мощности, которые были задействованы на ДВС, направлены на разработку новых видов трансмиссий.