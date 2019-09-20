Большие кроссоверы Mazda CX-9 попали под отзыв в России

Росстандарт 20 сентября объявил об отзывной кампании, в рамках которой на сервис отправят кроссоверы бренда Mazda.



Большие кроссоверы Mazda CX-9 в России попали под отзыв из-за вероятной неисправности, которая вызвана слабым удерживающим усилием в разъемах жгута провода.

Вероятная проблема может быть в 206 семиместных кроссоверах Mazda CX-9, реализованных на российском рынке в период с ноября прошлого года по апрель этого года.

Из-за выявленной неисправности есть вероятность сбоя в работе систем подушек безопасности переднего пассажира, в указателях поворота, системе пуска двигателя или автомобилисты будут наблюдать некорректные предупреждения на приборной панели.