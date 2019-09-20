Премиальный бренд Lexus теперь выпускает не только автомобили, но и яхты и первой из них стала модель с названием LY 650.



Lexus показал свою первую серийную 20-метровую яхту, созданную совместно со специалистами компании Marquis Yachts.

Это будет флагманская модель, рассчитанная на 6 пассажиров, но на борт могут взять в общей сложности 15 человек.

В серийной версии яхты есть три каюты и ванных комнаты, отделка с использованием кожи и дерева, а также кухня.

В оснащенности LY 650 есть мультимедийная система с Wi-Fi и поддержкой 4G, навигация, подводные гидролокаторы и другое.

В движение яхта приводится двумя 12,8-литровыми дизельными агрегатами Volvo Penta IPS. Их мощность будет от 1000 до 1350 л.с. О стоимости флагманской яхты информацию не раскрывают, а ее старт продаж запланирован на 30 октября.