На российских дорогах стало больше пьяных мотоциклистов

В России опубликовали статистику по аварийности на дорогах с участием мотоциклистов.

Данные по ДТП с участием мотоциклистов опубликовал научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России, в которых говорится, что в первом полугодии 2019 года число таких аварий увеличилось на 7,6%.

По вине мотоциклистов было зафиксировано 1,9 тыс. автоаварий, причем каждый пятый из них управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Фиксируют на российских дорогах и рост числа ДТП по вине водителей мопедов. Таких ДТП в отчетный период оказалось на 3,3% больше.

Еще в отчете отобразили и данные по ДТП с участием машин каршеринга. Таких аварий зафиксировали 191, и в них погибло 11 человек, а также пострадал 261 человек.