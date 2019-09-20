В Toyota опровергли информацию о новом Land Cruiser

Уже несколько месяцев в Сети появляются с ообщения о новом поколении Land Cruiser 20 0, и впервые в компании прокомментировали слухи.

Журналисты Авто Mail.ru обратились к российскому представительству компании за комментариями по поводу выхода модели, ее названия и дизайне.

Согласно слухам, новый Land Cruiser 200 должен был дебютировать в следующем месяце на автосалоне в Токио, а после смены поколений автомобиль получит название Land Cruiser 300.

В следующем году модель должна встать на конвейер. Но как рассказали представители компании, все эти данные не соответствуют действительности.

То есть модель в этом году не представят, а в лучшем случае она выйдет в 2021, а то и в 2022 году. Более того, дизайн внедорожника еще не утвержден, также, как и технические характеристики.

Что касается опубликованного в сети изображения, то это всего лишь очередная фантазия независимого дизайнера.