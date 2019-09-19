Сепараторы для дизельных двигателей Separ 2000

Separ2000 представляет собой универсальный фильтр горючего для движков на дизеле, изготовленный на германском предприятии. Включающая в себя несколько ступеней центробежная система дала возможность разрешить главную проблему дизельного горючего – стопроцентное отделение воды, которая образуется в баке для топлива и разрушает оборудование.

Преимущества

Сепаратор Separ 2000 располагает такими преимуществами:

компактность;

гарантируется бесперебойное функционирование движка на ходу и при пуске, независимо от уровня загрязненности залитого горючего (в том числе в зимний период);

можно многократно использовать фильтр;

простая установка, отсутствие необходимости в особом уходе.

Фильтр Separ2000поставляется с разной пропускной способностью (1-260 л в минуту). Следовательно, его можно использовать в движках мощностью от 5 до 10 тыс. кВт. Компактные размеры позволяют подсоединять сепаратор к оборудованию машины без каких-либо проблем.

Принцип действия сепаратора автомобильного топлива «Сепар 2000»

Аппарат сепарирует и фильтрует горючее посредством современной патентованной системы. Он встраивается во всасывающую магистраль топливопровода (промеж бака и помпы подкачки). Горючее проникает в фильтрующий элемент сквозь одно из отверстий впуска. То отверстие, которое не использовано, прикрывается заглушкой.

Работу аппарата можно поделить на 5 этапов:

Поток горючего направляется после впуска в нижнюю сторону, закручивается в шнеке пассивного циклона. Вода и грязевые частички отделяются от топлива под воздействием центробежных сил. Находясь во вращении, горючее доходит до отстойника, где водяные капли и тяжелые твердые частички сначала попадают на стенки отстойника, после чего образуют остаток на дне. Поток идет кверху, где опять закручивается на наружных шнеках циклона. Под фильтром сечение потока горючего существенно увеличивается, после чего поток ослабевает. Завершающая очистка оставшихся в горючем твердых частичек и воды выполняется фильтром, сделанным из особого материала. Чистое горючее уходит из фильтрующего элемента сквозь отверстие выхода.

Использовать фильтр горючего нужно обязательно. В противном случае эксплуатационный период системы подачи топлива транспортного средства существенно сократится. Приобрести сепаратор топлива «Сепар 2000» можно в онлайн режиме.