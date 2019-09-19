Сепараторы для дизельных двигателей Separ 2000
Separ2000 представляет собой универсальный фильтр горючего для движков на дизеле, изготовленный на германском предприятии. Включающая в себя несколько ступеней центробежная система дала возможность разрешить главную проблему дизельного горючего – стопроцентное отделение воды, которая образуется в баке для топлива и разрушает оборудование.
Преимущества
Сепаратор Separ 2000 располагает такими преимуществами:
- компактность;
- гарантируется бесперебойное функционирование движка на ходу и при пуске, независимо от уровня загрязненности залитого горючего (в том числе в зимний период);
- можно многократно использовать фильтр;
- простая установка, отсутствие необходимости в особом уходе.
Фильтр Separ2000поставляется с разной пропускной способностью (1-260 л в минуту). Следовательно, его можно использовать в движках мощностью от 5 до 10 тыс. кВт. Компактные размеры позволяют подсоединять сепаратор к оборудованию машины без каких-либо проблем.
Принцип действия сепаратора автомобильного топлива «Сепар 2000»
Аппарат сепарирует и фильтрует горючее посредством современной патентованной системы. Он встраивается во всасывающую магистраль топливопровода (промеж бака и помпы подкачки). Горючее проникает в фильтрующий элемент сквозь одно из отверстий впуска. То отверстие, которое не использовано, прикрывается заглушкой.
Работу аппарата можно поделить на 5 этапов:
- Поток горючего направляется после впуска в нижнюю сторону, закручивается в шнеке пассивного циклона. Вода и грязевые частички отделяются от топлива под воздействием центробежных сил.
- Находясь во вращении, горючее доходит до отстойника, где водяные капли и тяжелые твердые частички сначала попадают на стенки отстойника, после чего образуют остаток на дне.
- Поток идет кверху, где опять закручивается на наружных шнеках циклона.
- Под фильтром сечение потока горючего существенно увеличивается, после чего поток ослабевает.
- Завершающая очистка оставшихся в горючем твердых частичек и воды выполняется фильтром, сделанным из особого материала. Чистое горючее уходит из фильтрующего элемента сквозь отверстие выхода.
Использовать фильтр горючего нужно обязательно. В противном случае эксплуатационный период системы подачи топлива транспортного средства существенно сократится. Приобрести сепаратор топлива «Сепар 2000» можно в онлайн режиме.