Российские аналитики опубликовали статистику по продажам грузовых автомашин на российском рынке за прошлый месяц.

В отчетных данных «АвтостатИнфо» указано, что в прошлом месяце в России было продано 2 775 грузовиков иностранных производителей, что оказалось на 10% меньше, чем годом ранее.

Mercedes-Benz Actros стал самым продаваемым иностранным грузовиком в РФ с результатом 243 проданных единицы, что меньше на 38%.

На второй строчке рейтинга самых востребованных грузовиков-иномарок оказалась модель MAN TGX. Его продажи в августе выросли на 70% и составили 235 штук. В тройке лидеров находится Volvo FH с показателем 193 ед., что на 11,6% больше.

В пятерке лидеров числятся DAF XF (176 ед., -21%) и Iveco Stralis (109 ед., -9,2%), а во второй пятерке оказались как Isuzu NQR — 103 ед. (+41%), Renault T — 84 ед. (-27%), Scania P— 79 ед. (+139%), Hyundai Mighty — 75 ед. (-42%), Isuzu NPR — 71 ед. (-48%).