Subaru анонсировала для РФ спецверсию Subaru Outback Black Line

Российское подразделение Subaru 19 сентября официально анонсировало новую версию для автомобиля Subaru Outback.



Subaru анонсировала для РФ специальную версию Subaru Outback Black Line, которая станет доступна для заказа с 21 сентября и появится у дилеров с 15 октября 2019 года.

Создавалась спецсерия на основе комплектации Premium ES с 2,5 и 3,6-литровыми моторами.

Subaru Outback Black Line в конфигурации с 2,5-литровым двигателем оценен в 3 159 900 рублей, а кроссовер с 3,6-литровым агрегатом обойдется в 3 669 900 рублей.

Отличается новинка наличием новых колесных дисков, рейлингами на крыше, решеткой радиатора и окантовкой противотуманных фар черного цвета.

Помимо этого, модель получит шильдики с указанием принадлежности к спецверсии, а также аудиосистему с 9 динамиками, омыватель в камере заднего вида и всего два цвета на выбор — «Белый перламутр» и «Черный металлик».