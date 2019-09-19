Японский автопроизводитель в 2021 году запустит в производство на территории Бразилии новую модель кроссовера.

Представители компании поделились подробностями об этом проекте, а также стали известны некоторые детали о кроссовере.

Toyota инвестирует $1 млрд в завод в Бразилии для нового кроссовера. В частности, такая сумма необходима для расширения производственной площадки.

Этот завод выбрали для запуска кроссовера по причине удобной логистики, как для компании, так и для поставщиков. Сейчас на этом заводе производят модели Etios и Yaris.

Что касается кроссовера, то на бразильском рынке он в продажу поступит в 2022 году. Эта модель будет компактной и недорогой.

Есть даже предположение, что кроссовер окажется самым доступным в линейке компании. Впрочем, не исключено, что он станет глобальным.

По информации инсайдеров, новая модель может получить дизайнерские решения от концепта Daihatsu DN Trec, а за основу могут взять, как абсолютно новая платформа, так и версия TNGA. Не исключено, что у автомобиля будет гибридная модификация помимо обычных ДВС.