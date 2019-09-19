В компании Skoda официально объявили о запуске в серийное производство своего первого гибридного автомобиля.



Этой машиной стала версия флагмана Superb, который получил гибридную установку с бензиновым ДВС и электромотором.

Первый в истории Skoda гибридный автомобиль встал на конвейер предприятия в Квасинах, куда для организации выпуска гибрида было инвестировано 12 миллионов евро.

Напомним, что презентация обновленного Superb и его гибридной модификации состоялась весной этого года. Гибридная версия получила 1,4-литровый 156-сильный ДВС и один электромотор.

Их суммарная отдача составляет 218 л.с., а запас хода только на электротяге составит 55 км.

Суммарная пробег составит 850 км. Зарядить батарею можно и от обычной розетки. Между тем, обновленный Superb доберется до российского рынка до конца этого года.