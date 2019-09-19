Компания Mitsubishi в России объявила о старте продаж обновленной версии кроссовера Eclipse Cross, который относится к 2020 модельному году.

Стартовали российские продажи нового Mitsubishi Eclipse Cross по цене от 1 910 000 рублей за базовую комплектацию.

Отличается автомобиль от предыдущей версии наличием нового цвета кузова, обновленной внешностью и другими деталями.

Теперь цветовая гамма Mitsubishi Eclipse Cross пополнилась цветом «голубой металлик».

В экстерьере на двери багажного отделения появились дополнительные секции габаритных огней, за счет которых появилась единая горизонтальная линия.

Еще поменялось расположения логотипа с названием автомобиля, а в зонах ручек открытия добавили дополнительные лампы.

В линейке двигателей изменений не произошло и она по-прежнему представлена 1,5-литровым 150-сильным мотором с вариатором.