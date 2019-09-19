Опубликован топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ

Российские журналисты провели собственное исследование и назвали автомобили, которые практически не пользуются спросом на рынке.

Топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ был составлен онлайн-агрегатором Autospot.ru.

В первую очередь отмечается, что больше всего аутсайдеров на российском рынке оказалось среди американских машин, которые не хотят приобретать онлайн, в том числе и из-за высокой стоимости.

Так, на первой строчке оказался Cadillac CT6, а следом за ним в антирейтинге расположились Chrysler Pacifica и Jeep Grand Cherokee SRT.

Еще низким спросом пользуется Fiat Fullback и Infiniti QX30, которые оказались на четвертом и пятом месте рейтинге самых невостребованных автомобилей на рынке РФ.

Еще в десятке числится Lifan Myway, Geely Emgrand X7, Chery Tiggo 4, Geely Emgrand 7 и Cadillac Escalade ESV.