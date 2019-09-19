Информация об отрывной кампании появилась на сайте Росстандарта.

В сообщении ведомства указано, что в России Audi, Volkswagen и Seat отзывают свои автомобили Audi Q3, Volkswagen Golf, Seat Leon.

В общей сложности отзывными на территории РФ стали 288 автомобилей, реализованных на рынке в период с 2014 по 2015 год.

В машинах с 1,2 и 1,6-литровыми двигателями выявили вероятность ослабления винтов крепления корпуса регулятора фаз газораспределения, что может стать причиной вытекания масла на дорогу.

В рамках отзыва в автомобилях произведут замену регулятора фаз газораспределения. Все работы будут выполнены за счет компаний.