Ford сертифицировал новый Ford Kuga с другим дизайном

Новая версия кроссовера для китайского рынка появилась в базе министерства промышленности КНР.

Там опубликовали фотографии и некоторые основные характеристики. Новая модификация Kuga/Escape отличается иным дизайном, где будет другая решетка радиатора, бамперы и оптика.

К тому же у кроссовера будут комплектации Titanium и ST-Line, которые получат новые элементы дизайна экстерьера и салона.

Линейка двигателей новинки будет представлена 1,5 и 2.0-литровыми двигателями. Первый имеет мощность 174 л.с., а второй выдаст 248 л.с. мощности.

Система привода будет предусмотрена на переднюю или обе оси, а передавать крутящий момент на колеса будет восьмискоростная автоматическая КП.

В списке общинности машины будут современные системы и функции. В продаже Ford Escape ожидается этой осенью.