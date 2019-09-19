В Украине зарегистрировали законопроект № 2132, который может отменить акцизы на ввозимые из-за рубежа автомобили.
На территории Украины могут отменить акциз на ввоз автомобилей
19.09.2019 20:25
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Авторы законопроекта отмечают, что дешёвые легковые машины покупают украинцы с низкой платежеспособностью, но высокие сборы и акцизные налоги как правило превышают стоимость автомобиля.
В законопроекте № 2132 указали, что налогообложение должно быть выполнено в соответствии с платежеспособностью налогоплательщиков.
Таким образом, предлагается снизить налоги на дешевый транспорт, и отменить акциз на ввоз транспортных средств на территорию Украины.
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