На территории Украины могут отменить акциз на ввоз автомобилей

В Украине зарегистрировали законопроект № 2132, который может отменить акцизы на ввозимые из-за рубежа автомобили.

Авторы законопроекта отмечают, что дешёвые легковые машины покупают украинцы с низкой платежеспособностью, но высокие сборы и акцизные налоги как правило превышают стоимость автомобиля.

В законопроекте № 2132 указали, что налогообложение должно быть выполнено в соответствии с платежеспособностью налогоплательщиков.

Таким образом, предлагается снизить налоги на дешевый транспорт, и отменить акциз на ввоз транспортных средств на территорию Украины.