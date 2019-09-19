Tesla Model 3 вошла в рейтинг самых безопасных автомашин IIHS

Специалисты IIHS провели краш-тест нового электрокара, который является самым доступным в модельном ряду Tesla.



Tesla Model 3 получила высший балл за безопасность по версии IIHS, попав в список «Top safety pick». Среди электрокаров Tesla Model 3 оказалась одной из немногих с наивысшей оценкой.

Единственным замечанием специалистов стал ближний свет фар, который правую сторону дороги освещает хуже, чем левую.

Еще в электрокаре есть небольшой риск получения травм голени водителя в случае лобового столкновения. В остальном к Tesla Model 3 претензий не возникло, в том числе и к работе важных систем безопасности.