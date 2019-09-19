Volkswagen готовит новый минивэн Viloran с дизайном от Touareg

Фотошпионы во время транспортировки заметили новую модель Volkswagen. Ее перевозили на эвакуаторе, но сама машина была частично приоткрыта.

Как оказалось, новинкой является минивэн Volkswagen Viloran, который как предполагается, создали на базе Touareg.

Предположительно Viloran станет глобальной моделью, но Китай первый получит данную модель. Собирать ее будут в КНР на совместном предприятии Volkswagen и SAIC.

Про Volkswagen Viloran сообщалось еще в прошлом году, но кроме того, что машину создадут на платформе MQB ничего не было известно.

Теперь достоверно известно, что минивэн будут предлагать с 2,0-литровым ДВС семейства EA888. Мощность данного агрегата составляет 220 л.с.

Показ Volkswagen Viloran состоится до конца 2019 года, а продажи скорее всего начнут в начале следующего года.