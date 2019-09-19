Фотошпионы во время транспортировки заметили новую модель Volkswagen. Ее перевозили на эвакуаторе, но сама машина была частично приоткрыта.
Volkswagen готовит новый минивэн Viloran с дизайном от Touareg
19.09.2019 14:31
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Как оказалось, новинкой является минивэн Volkswagen Viloran, который как предполагается, создали на базе Touareg.
Предположительно Viloran станет глобальной моделью, но Китай первый получит данную модель. Собирать ее будут в КНР на совместном предприятии Volkswagen и SAIC.
Про Volkswagen Viloran сообщалось еще в прошлом году, но кроме того, что машину создадут на платформе MQB ничего не было известно.
Теперь достоверно известно, что минивэн будут предлагать с 2,0-литровым ДВС семейства EA888. Мощность данного агрегата составляет 220 л.с.
Показ Volkswagen Viloran состоится до конца 2019 года, а продажи скорее всего начнут в начале следующего года.
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