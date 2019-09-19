Более 62% автопарка легковых автомобилей в РФ заняли иномарки

По состоянию на 1 июля этого года в российском автопарке числится 44.1 млн легковых автомобилей, из которых 62,4% приходится на иномарки.

Более 62% автопарка легковых автомобилей РФ заняли иномарки, а в количественном выражении показатель составляет 27,5 млн единиц, пишет «Автостат».

Среди иномарок больше всего числится японских автомобилей, на которые приходится 22% парка или 9,9 млн штук. 11,4% это машины корейских компаний – более 5 млн ед.

Каждый 10-й автомобиль – немецкий (4,5 млн). Менее десяти процентов доли заняли американские (7,4%), французские (5,4%), чешские (1,9%) и китайские (1,4%) бренды, а менее 1% приходится на другие иностранные бренды.