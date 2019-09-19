Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого топлива

ВЦИОМ опубликовал результаты нового исследования, которые дают представление о том, по каким причинам россияне стали реже ездить на своих автомобилях.

Проведенный опрос показал, что россияне реже ездят на своих машинах из-за дорогого топлива, а это стало самой распространенной причиной.

Высокие цены на топливо назвали 47% респондентов. Второй причиной, которая заставляет владельцев реже использовать авто, становится его дорогое обслуживание, налоги и стоимость страхования.

Так ответили 16% опрошенных. Еще 15% заявили, что стараются реже ездить на автомобиле из-за желания сэкономить или из-за финансовых трудностей.

Среди других причин называют загруженность дорог, заботу об окружающей среде и плохие дороги. В качестве альтернативы личной машине был назван велосипед, электрокар, электромопед или электроскутер.