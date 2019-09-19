ВЦИОМ опубликовал результаты нового исследования, которые дают представление о том, по каким причинам россияне стали реже ездить на своих автомобилях.
Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого топлива
19.09.2019 13:02
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Проведенный опрос показал, что россияне реже ездят на своих машинах из-за дорогого топлива, а это стало самой распространенной причиной.
Высокие цены на топливо назвали 47% респондентов. Второй причиной, которая заставляет владельцев реже использовать авто, становится его дорогое обслуживание, налоги и стоимость страхования.
Так ответили 16% опрошенных. Еще 15% заявили, что стараются реже ездить на автомобиле из-за желания сэкономить или из-за финансовых трудностей.
Среди других причин называют загруженность дорог, заботу об окружающей среде и плохие дороги. В качестве альтернативы личной машине был назван велосипед, электрокар, электромопед или электроскутер.
Стало известно, сколько россиян владеет несколькими машинами
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