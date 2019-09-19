Всероссийский центр центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос в России.
Стало известно, сколько россиян владеет несколькими машинами
19.09.2019 12:51
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По его результатам стало известно, сколько россиян владеют несколькими машинами и сколько семей имеют хотя бы один автомобиль.
Так, выяснилось, что у 67% российских семей есть один автомобиль. Из них 18% россиян являются владельцами нескольких машин.
Треть жителей России вовсе не имеют личного автомобиля. 70% респондентов заявили, что эксплуатируют свою машину ежедневно и в большинстве случаев водителями являются мужчины.
А вот в Москве и Петербурге каждый день ездят на своих авто только 55% водителей.
В Москве число пользователей каршеринга достигло 1 млн человек
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