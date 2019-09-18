Полезные гаджеты для автомобилистов
Сегодня всем автомобилистам доступно множество полезных гаджетов. Далее вы можете ознакомиться с некоторыми из таких устройств, которые сделают вашу жизнь гораздо комфортнее.
Что пригодится автомобилисту
Если вы хотите упростить себе жизнь, вам стоит использовать такие устройства:
- Автомобильное зарядное устройство для телефона. Позволяет заряжать смартфон прямо в машине. Заряд передается телефону от автомобильного аккумулятора.
- Беспроводные Bluetooth наушники. Дают возможность слушать музыку прямо во время управления авто. Помните, что такая гарнитура расходует много заряда телефона, поэтому стоит позаботиться о приобретении указанного выше гаджета.
- Видеорегистратор. Конфликтные ситуации на дорогах, незаконные действия работников ГИБДД – это неполный перечень проблем, с которыми автомобилист может встретиться во время езды. Запись событий на дороге способна послужить тем самым доказательством, которое позволит вам снять с себя ложные обвинения либо привлечь к ответственности нарушителей.
- Навигатор. Выпускаемые сегодня навигаторы могут находить указанные адреса, создавать маршруты, показывать информацию о трафике, парковках, заправках и иных объектах, которые релевантны для автомобилиста.
- Автомобильный пылесос. Когда нужно убраться в салоне авто, трудно переоценить возможности автопылесоса. Он поможет вам быстро удалить с кресел и иных поверхностей песчинки, волосы, пылинки.
- Радар-детектор. Предназначен для улавливания сигналов радаров ГАИ и предупреждения автомобилиста о них. Посредством данного прибора любители скоростной езды предотвращают наложение на себя крупных штрафов.
Парктроник
Данное устройство позволяет автомобилисту предотвращать столкновения с иными авто и другими объектами в условиях ограниченного пространства (например, на автомобильных стоянках).
Датчики гаджета, которые установлены на бампер, рассчитывают дистанцию до объекта и передают ее на экран парктроника. Данная информация дополняется специальными звуковыми сигналами. Установить парктроник самостоятельно очень сложно, лучше обращаться в автомобильный сервис.
Есть много полезных гаджетов, которые нужно выбирать, учитывая собственные потребности. Не рекомендуется экономить на подобных устройствах, так как качественное оборудование такого плана стоит не так уж и дорого.