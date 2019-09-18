Об этом свидетельствуют опубликованные отчетные данные АСЕА по продажам в августе.
В Евросоюзе продажи LADA в августе увеличились на 37%
18.09.2019 14:54
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В Евросоюзе продажи LADA в августе увеличились на 37% и составили 786 реализованных автомобилей.
Как отмечают аналитики, российские автомобили показали рост впервые после трех месяцев падения продаж.
За период с начала года в странах ЕС автомобили Лада были проданы в количестве 3 531 экземпляр, что меньше на 7,3%.
Напомним, что в начале года «АвтоВАЗ» принял решение прекратить поставки машин LADA из-за необходимости дорабатывать модели под экологические стандарты.
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