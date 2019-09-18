Об этом свидетельствуют опубликованные отчетные данные АСЕА по продажам в августе.

В Евросоюзе продажи LADA в августе увеличились на 37% и составили 786 реализованных автомобилей.

Как отмечают аналитики, российские автомобили показали рост впервые после трех месяцев падения продаж.

За период с начала года в странах ЕС автомобили Лада были проданы в количестве 3 531 экземпляр, что меньше на 7,3%.

Напомним, что в начале года «АвтоВАЗ» принял решение прекратить поставки машин LADA из-за необходимости дорабатывать модели под экологические стандарты.