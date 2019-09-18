Было установлено, что LADA Granta стала лидером по продажам в 4 федеральных округах РФ, а именно в Приволжском, Уральском, Южной и Северо-Кавказском федеральных округах.

В Приволжском ФО в августе было продано 4,6 тыс. новых Грант, что на 36% больше, чем годом ранее. На втором и третьем месте по продажам тут оказались LADA Vesta и KIA Rio с показателями 3,2 и 1,9 тыс. авто. В Уральском ФО Гранта лидирует с результатом 1,2 тыс. ед., что на 54% больше.

На втором и третье месте оказались LADA Vesta (984 ед.) и KIA Rio (744 ед.). В Южном ФО лидерство на рынке в прошлом месяце оказалось за LADA Granta (1,1 тыс. ед.), LADA Vesta (847 ед.) и KIA Rio (755 ед.).

Ну и в Северо-Кавказском ФО лидерами автомобильного рынка стали LADA Granta с показателем 731 ед., LADA Vesta – 560 экземпляров и Toyota Camry – 326 штук.