Причиной отказа от мощных версий в обновленном семействе LADA Granta является низкий спрос на них.

О том, что в АвтоВАЗе отказались от выпуска мощных версий LADA Granta, сообщили журналисты «Авторевю».

По их информации, российский автогигант не будет тратиться на модернизацию производства для запуска мощных вариантов модели, так как это не оправдано.

Последними мощными моделями стали дорестайлинговые седаны Granta Sport и хэтчбек Kalina Sport, но их производство было прекращено около года назад.

То же касается и «заряженного» LADA Kalina NFR и теперь самым мощным в линейке Гранты будет недавно представленная модификация Drive Active.

При этом отмечается, что есть небольшая вероятность, что универсал Лада Веста все-таки получит спортивный вариант, а пока из спортивных моделей будет только седан Веста, оцененный свыше 1 млн рублей.