Названы популярные китайские кроссоверы в РФ по итогам августа

В прошлом месяце сегмент китайских кроссоверов продемонстрировал рост на 18% до 2 852 реализованных экземпляров.

Как сообщают аналитики «АвтостатИнфо», в августе больше всех реализовал своих автомобилей бренд Haval. Объёмы продаж таких кроссоверов составили 1 162 ед., что на 487% больше, чем годом ранее.

Geely и Chery оказались в тройке самых востребованных с результатом 714 и 402 ед. и ростом продаж на 156% и 7% соответственно.

Среди моделей самым популярным китайском кроссовером в РФ по итогам августа оказался Geely Atlas. Его объёмы продаж составили 610 ед., что на 154% больше.

Haval H6 стал вторым с результатом 574 проданных кроссоверов, что на 313% больше.

В тройке лидеров оказалась новинка – Haval F7 (406 ед), а на четвертом и пятой месте расположились Chery Tiggo — 350 ед. (+197%) и Haval H2 — 117 ед. (+290%).