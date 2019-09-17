KIA продала в России 100-тысячный KIA Sportage четвертой генерации

Такого показателя удалось добиться с апреля 2016 года, когда автомобиль этого поколения вышел в продажу в нашей стране.

При этом с момента старта продаж кроссовера в России в целом было реализовано более 260 тыс. KIA Sportage. Эта модель появилась в 2010 году.

Как рассказали в компании, четвертое поколение кроссовера находится на пике популярности и спрос на него стабильно растет.