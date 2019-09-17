Российский офис компании KIA поделился новостью, согласно которой в РФ продали 100-тысячный кроссовер KIA Sportage четвертой генерации.
KIA продала в России 100-тысячный KIA Sportage четвертой генерации
17.09.2019 23:37
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Такого показателя удалось добиться с апреля 2016 года, когда автомобиль этого поколения вышел в продажу в нашей стране.
При этом с момента старта продаж кроссовера в России в целом было реализовано более 260 тыс. KIA Sportage. Эта модель появилась в 2010 году.
Как рассказали в компании, четвертое поколение кроссовера находится на пике популярности и спрос на него стабильно растет.
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