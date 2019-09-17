Премиальный бренд DS готовит к выходу свой новый автомобиль, который окажется самым старшим в линейке.

Речь идет о бизнес-седане с названием DS 9. Недавно в Сети были опубликованы первые фотографии нового бизнес-седана DS 9, презентация которого состоится в конце осени на автосалоне в Гуанчжоу.

Большой седан, как сообщается, будет оснащен гибридной силовой установкой с 1,6-литровым ДВС и одним электродвигателем.

Суммарная отдача установки составит 200 л.с. Система привода будет только на переднюю ось. Автомобиль получит следующие габариты: 4 933/1 855/1 468 мм, колесная база – 2 895 мм.

Еще для нового бизнес-седана DS 9 производитель предложит на выбор шесть вариантов колесных дисков.