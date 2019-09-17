Реплику Bugatti Veyron 2012 года продают на американском сайте за 125 тыс. долларов. Для сравнения оригинальный Veyron стоит около 2,5 млн долларов.
Копию Bugatti Veyron выставили на продажу в 20 раз дешевле оригинала
17.09.2019 23:42
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Автор объявления указал, что в основе его реплики лежит Mercury Cougar 2002 года.
Машина полностью изменена внешне. В салоне тоже постарались сделать оформление, как у французского гиперкара.
В движение реплика Veyron приводится 2,5-литровым V6 со 170 сильной отдачей. Напомним, в Bugatti Veyron отдача ДВС составляет 1200 л.с.
В целом продаваемый автомобиль имеет большое сходство Veyron, в том числе в нем даже сделали выдвижной спойлер.
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