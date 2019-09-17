Копию Bugatti Veyron выставили на продажу в 20 раз дешевле оригинала

Реплику Bugatti Veyron 2012 года продают на американском сайте за 125 тыс. долларов. Для сравнения оригинальный Veyron стоит около 2,5 млн долларов.

Автор объявления указал, что в основе его реплики лежит Mercury Cougar 2002 года.

Машина полностью изменена внешне. В салоне тоже постарались сделать оформление, как у французского гиперкара.

В движение реплика Veyron приводится 2,5-литровым V6 со 170 сильной отдачей. Напомним, в Bugatti Veyron отдача ДВС составляет 1200 л.с.

В целом продаваемый автомобиль имеет большое сходство Veyron, в том числе в нем даже сделали выдвижной спойлер.