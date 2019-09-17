Стала известна дата дебюта первого электромобиля Mazda

От представителей бренда стала известна дата дебюта первого электрокара Mazda. Новую модель с полностью электрической силовой установкой покажут на автосалоне в Токио в следующем месяце.

Это будет абсолютно новая модель, название которой пока не раскрывают, но было отмечено, что в продаже она поступит в следующем году.

По некоторым данным, электрокар будет оснащен электродвигателем с отдачей 141 л.с.

Все системы и технологии для новой Mazda разрабатывались совместно со специалистами компании Denso. Также известно, что в продаже появится две версии автомобиля с разным запасом хода.