Африканский автопроизводитель представил свою первую модель

Созданная в 2011 году южноафриканская компания Mureza Auto только сейчас представила свой первый прототип кросс-хэтча Prim8.

Показ машины состоялся на выставке Automechanika Johannesburg, а позже компания покажет предсерийный образец автомобиля.

Mureza Prim8 имеет большое сходство с Renault Sandero Stepway. Сборку машин вначале наладят на заводе Росслине, причем пока их будут собирать крупноузловым способом.

Потом выпуск Mureza Prim8 организуют в Зимбабве и Ботсване.

Хэтчбек будут комплектовать 1,3 и 1,5-литровым моторами. Для них предусмотрена механическая коробка передач или вариатор.

В максимальных комплектациях африканской модели будут устанавливать кондиционер, мультимедийную систему с сенсорным экраном, камеру заднего вида и водительское кресло с электрическими регулировками.

В будущем Mureza планирует выпустить пикап и кроссовер.