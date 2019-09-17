Новое поколение кроссовера Hyundai ix35 на китайском рынке было продано в количестве более 100 тысяч экземпляров и это за первые восемь месяцев 2019 года.

В компании рассказали, что с таким результатом новый Hyundai ix35 стал абсолютным бестселлером марки, а на рынке ему удалось обойти по продажам не менее востребованные Toyota RAV4 и Kia Sportage.

Новая генерация этого автомобиля появилась на рынке Китая в конце 2017 года и сразу же стала пользоваться повышенным спросом.

В движение Hyundai ix35 приводится 2,0 или 1,5-литровым агрегатами. Система привода может быть на переднюю или обе оси. Минимальная стоимость кроссовера составляет 199 900 юаней или около 1,1 млн рублей.