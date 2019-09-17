Kia Sportage скоро лишится дизельной версии в России

Корейский производитель в 2020 году с продаж снимет дизельную версию Kia Sportage, которая на российском рынке предлагается с 2,0-литровым мотором по цене 2 304 900 рублей.

Спрос на дизельную версию очень низкий, при этом как рассказали в компании, на российском рынке 54% проданных Sportage комплектуются полным приводом, а остальные 46 являются переднеприводными.

Причем россияне в 85% отдают предпочтение автоматической коробке передач.

Что касается спроса на комплектации, то наибольшей популярностью пользуется Luxe, на которой останавливают свой выбор 41% покупателей.

Еще 22% выбирают версию Comfor, а 10% останавливают свой выбор на спецверсиях.

Менее 10% покупателей Sportage выбирают комплектации Prestige, Classic RS и Classic. Наименьшим спросом пользуются комплектации Premium и GT Line, ведь их продажи составляют всего 3% и 2%.