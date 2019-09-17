В ГИБДД собираются вписать электросамокаты и гироскутеры в ПДД

В связи с растущим количеством ДТП с участием электросамокатов и гироскутеров, а также других электрических средств передвижения, в ГИБДД запустили социологический опрос.

На сайте ГИБДД россиянам предлагают определить, нужно ли определение административно-правового статуса пользователей современных электрических транспортных средств, к которым сейчас относятся гироскутеры, электрические самокаты и моноколеса.

Дело в том, что по закону такие средства передвижения ни к чему не относятся в ПДД, а в случае нарушений владельцам могут выписать штраф как пешеходу, или вовсе сделать только предупреждение.

Также в случае ДТП с автомобилем водитель несет ответственность как наезд на пешехода.

При этом в 2019 году было зафиксировано 39 ДТП с электрическими транспортными средствами малой мощности. В первом полугодии 2019 года уже произошло 40 таких ДТП.