Mazda объявила стоимость нового седана Mazda3 для России

Mazda анонсировала выход седана неделю назад, сообщив, что его продажи стартуют с 1 октября.



Теперь российский офис компании объявил стоимость нового седана Mazda3, который пока представлен только в одной комплектации по цене от 1 603 000 рублей.

На российском сайте компании седан указан только в комплектации Active, в которой будет предлагаться 1,5-литровый двигатель Skyactiv-G.

Он будет работать с автоматической КП и имеет мощность 120 лошадиных сил. В списке комплектации числится система G-Vectoring Control Plus, климат-контроль на две зоны, круиз-контроль, мультимедийная система с 8,8-дюймовым экраном, а также проекционный экран на лобовое стекло и светодиодные фары.

За дополнительную плату предложат два опциональных пакета стоимостью 18 000 и 66 000 рублей. В первом дополнительно будет подогрев руля и зоны щеток, а во второй уже предложат бесключевой доступ, зеркало заднего вида с функцией автозатемнения, камеру заднего вида, а также подогрев руля и датчики парковки.

Напомним, что хэтчбек Mazda3 предлагается в нашей стране с июля этого года по цене от 1 523 000 рублей.