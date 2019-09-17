Японская компания на внутреннем рынке представила новую генерацию модели Toyota Corolla, представленную в стране в кузове универсал и седан.



Наряду с презентацией автопроизводитель назвал цены и объявил о старте приема предзаказов. Седан и универсал Toyota Corolla сменили поколение в Японии, получив платформу TNGA и ценник от 16 200 и 16 900 евро.

Напомним, что российская Corolla предлагается только в кузове седан и отличается дизайном. По заявлению компании, за счет использования новой платформы, в автомобилях стала лучше прочность конструкции и управляемость, а уровень шумов и вибрации снизился.

Помимо этого, в сравнении с предшественником «Королла» стал больше и теперь габариты составляют: длина – 4495 мм, ширина – 1 745 мм и колесная база – 2 640 мм.

Внешность моделей стала более спортивной, впереди установили подвеску MacPherson, а сзади – двойные поперечные рычаги.

В списке оснащенности будут новые системы безопасности и помощи водителю, а также современная мультимедийная система с сенсорным экраном.

Линейка двигателей представлена 1,8-литровым 140-сильным двигателем, турбомотором объёмом 1,2 литра и мощностью 116 л.с., а также гибридной установкой на базе 1.8-литрового ДВС.