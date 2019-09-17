В России провалился эксперимент Renault по интернет-торговле

Россияне не готовы совершать покупку на крупную денежную сумму, хотя бронирование машин с символическим взносом является востребованным.

Компания Renault не первая в России, которая предложила новую услугу – заказ, оформление документов и полная оплата через Интернет.

Как известно, Renault предложила через интернет покупать новый купеобразный кроссовер Arkana. После полной оплаты автомобиля машину бесплатно доставляли по указанному адресу.

Для продажи через сайт было выделено 300 кроссоверов, но с мая по настоящее время таким способом продажа была оформлена всего два раза.

То есть на покупку онлайн решились лишь два клиента компании, пишут «Ведомости». Как пишут журналисты, россияне такую услугу не оценили.

Впрочем, пока такой проект закрывать не планируют, по крайней мере в Renault хотят создать новый план, как популяризировать этот сервис.