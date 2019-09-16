Mazda в шесть раз увеличит выпуск двигателей во Владивостоке

Увеличение объёмов выпуска моторов на российском предприятии будет за счет увеличения объёмов поставок в Японию и начала поставок в другие страны.

В прошлом месяце на предприятии «Мазда Соллерс» во Владивостоке была выпущена первая партия двигателей SkyActiv-G, предназначенных для экспорта в Японию.

В 2020 году Mazda увеличит выпуск двигателей во Владивостоке в шесть раз. Только в Японию планируется в следующем году поставить порядка 20 тыс. двигателей, а в этом году показатель может составить 3,7 тыс.

Также рассматривается возможность выхода на новые экспортные рынки, но какие конкретно в компании не сообщают.