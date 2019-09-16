Увеличение объёмов выпуска моторов на российском предприятии будет за счет увеличения объёмов поставок в Японию и начала поставок в другие страны.
Mazda в шесть раз увеличит выпуск двигателей во Владивостоке
16.09.2019 22:43
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В прошлом месяце на предприятии «Мазда Соллерс» во Владивостоке была выпущена первая партия двигателей SkyActiv-G, предназначенных для экспорта в Японию.
В 2020 году Mazda увеличит выпуск двигателей во Владивостоке в шесть раз. Только в Японию планируется в следующем году поставить порядка 20 тыс. двигателей, а в этом году показатель может составить 3,7 тыс.
Также рассматривается возможность выхода на новые экспортные рынки, но какие конкретно в компании не сообщают.
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