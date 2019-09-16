Еще в марте этого года компания Ford официально объявила об уходе с российского рынка легковых автомобилей.
Ford после ухода выплатит компенсации не всем дилерам из России
Недавно сообщалось, что продажи автомобилей бренда неуклонно сокращаются, при этом информацию об оставшихся запасах дилеры не раскрывают.
Напомним, что компания покидает российский авторынок в рамках реструктуризации бизнеса, при этом коммерческие машины продолжат выпускать и продавать в нашей стране.
Как выяснили у официальных дилеров бренда журналисты «Ведомостей», Ford после ухода выплатит компенсации не всем дилерам из РФ.
По информации газеты, компенсации полностью выплатят тем дилерам, которые продолжат реализовывать коммерческие машины и сохранят сервисный центр.
Размер компенсаций неизвестен, но сообщается, что Ford зарезервировал 200 млн долларов для расчета с сотрудниками и контрагентами в России.
Также сообщается, что Ford не предлагает компенсации тем дилерам, которые отказались подписать документы с новым СП.
При этом компании, которые решили дальше сотрудничать с Ford, получат компенсацию части расходов, необходимых для фирменной идентификации дилерского центра, а это мебель, вывески и тому подобное.