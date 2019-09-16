Ford после ухода выплатит компенсации не всем дилерам из России

Еще в марте этого года компания Ford официально объявила об уходе с российского рынка легковых автомобилей.

Недавно сообщалось, что продажи автомобилей бренда неуклонно сокращаются, при этом информацию об оставшихся запасах дилеры не раскрывают.

Напомним, что компания покидает российский авторынок в рамках реструктуризации бизнеса, при этом коммерческие машины продолжат выпускать и продавать в нашей стране.

Как выяснили у официальных дилеров бренда журналисты «Ведомостей», Ford после ухода выплатит компенсации не всем дилерам из РФ.

По информации газеты, компенсации полностью выплатят тем дилерам, которые продолжат реализовывать коммерческие машины и сохранят сервисный центр.

Размер компенсаций неизвестен, но сообщается, что Ford зарезервировал 200 млн долларов для расчета с сотрудниками и контрагентами в России.

Также сообщается, что Ford не предлагает компенсации тем дилерам, которые отказались подписать документы с новым СП.

При этом компании, которые решили дальше сотрудничать с Ford, получат компенсацию части расходов, необходимых для фирменной идентификации дилерского центра, а это мебель, вывески и тому подобное.