В результате компания установила новый рекорд, а местом проведения мероприятия стал конкурс элегантности Salon Privé.
Bentley собрала в одном месте 1321 автомобиль разных эпох
16.09.2019 22:05
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Там были собраны все автомобили, когда-либо выпущенные автопроизводителем, а точнее начиная от модели EXP2 и заканчивая юбилейным EXP 100 GT.
В общей сложности к мероприятию удалось привлечь владельцев 1 321 автомобиля. Самой старой из них оказалась модель, выпущенная в 1920 году.
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