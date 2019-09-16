Bentley собрала в одном месте 1321 автомобиль разных эпох

В результате компания установила новый рекорд, а местом проведения мероприятия стал конкурс элегантности Salon Privé.

Там были собраны все автомобили, когда-либо выпущенные автопроизводителем, а точнее начиная от модели EXP2 и заканчивая юбилейным EXP 100 GT.

В общей сложности к мероприятию удалось привлечь владельцев 1 321 автомобиля. Самой старой из них оказалась модель, выпущенная в 1920 году.