Новый завод Tesla Gigafactory 3 в Китае возвели невероятными темпами

В Сети опубликовали видеоролик, который начали создавать с января текущего года с момента, когда на пустыре организовали площадку для возведения нового автозавода Tesla.

Новое предприятие компании по сборке электрокаров расположилось в Китае. В видео показали невероятные темпы возведения нового здания, ведь еще в январе этого года на выделенной земле был пустырь, как к сентябрю на его месте появилось огромное предприятие.

Понятно, что до начала его полноценной работы еще достаточно далеко, однако планируется, что тестовые Model 3 начнут собирать уже до конца года.

В перспективе Tesla Gigafactory 3 будут расширять.