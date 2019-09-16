В Сети опубликовали видеоролик, который начали создавать с января текущего года с момента, когда на пустыре организовали площадку для возведения нового автозавода Tesla.
Новый завод Tesla Gigafactory 3 в Китае возвели невероятными темпами
16.09.2019 21:55
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Новое предприятие компании по сборке электрокаров расположилось в Китае. В видео показали невероятные темпы возведения нового здания, ведь еще в январе этого года на выделенной земле был пустырь, как к сентябрю на его месте появилось огромное предприятие.
Понятно, что до начала его полноценной работы еще достаточно далеко, однако планируется, что тестовые Model 3 начнут собирать уже до конца года.
В перспективе Tesla Gigafactory 3 будут расширять.
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