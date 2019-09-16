Mercedes-Maybach анонсировал премьеру роскошного кроссовера

Новый кроссовер, который пополнит линейку Mercedes-Maybach, уже замечали на тестировании.



Mercedes-Maybach официально анонсировал премьеру роскошного кроссовера, созданного на базе GLS.

Точная дата презентации не названа, но в компании планируют сделать это в ноябре во Франкфурте. Роскошная новинка будет флагманом и получит свой уникальный запах.

Как заявили в компании, в салоне автомобиля будет «легкий аромат цветов османтуса, сочетающегося с нотками благородной кожи и пряного чая».

В салоне будет три ряда сидений, а в экстерьере в отличие от обычного GLS появится новая решетка радиатора, хромированные элементы и иные колесные диски.

В целом дизайн будет выполнен в стилистике прототипа Mercedes-Benz Vision Maybach Ultimate Luxury, представленного в прошлом году. Какие силовые установки получит кроссовер сейчас неизвестно, но предполагается, что это будет 12-цилиндровый двигатель.