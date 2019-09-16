Российский офис компании Kia 16 сентября сообщил о появлении новой комплектации у спортивной модели Kia Stinger.

Фастбек Kia Stinger получил в России комплектацию Stinger Style с ценником от 2 639 900 рублей.

Для покупки такая конфигурация будет предлагаться в ярко-оранжевом цвете, а еще для машины предлагают светодиодную оптику, радиаторную решетку с черной окантовкой, а также колесные диски размером 18 дюймов.

В салоне Kia Stinger располагается восьмидюймовый экран мультимедийной системы, сидения с вентиляцией, а также аудиосистема с 15 динамиками.

Stinger Style будет доступен с двухлитровым мотором с отдачей 247 л.с., который работает с восьмискоростным автоматом и полноприводной системой.