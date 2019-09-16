4 бренда изменили цены на свои автомобили в первой половине сентября

Специалисты сайта «Цена Авто» опубликовали отчетные данные по мониторингу цен на новые автомобили в первой половине сентября.

Так, стало известно, цены на свои автомобили в России в отчетный период изменили четыре бренда. В их числе оказалась KIA, которая переписала цены на хэтчбек Picanto.

Последний теперь оценен на 10 тыс. рублей дороже. Еще прибавил в цене кроссовер Infiniti QX80, но в этом случае комплектации модели стало дороже от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Еще изменилась стоимость Geely Emgrand X7. У него одна комплектация подорожала за 35 000 рублей, а у кроссовера RAV4 стоимость одной комплектации наоборот снизилась на 80 000 рублей.