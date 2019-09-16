LADA Granta, XRAY и Largus получили версии LADA #CLUB

Модели LADA Granta, XRAY и Largus получили версии с названием LADA #CLUB, которые от обычных моделей будут отличаться шильдиками, измененным оформлением внешности и салона, а также расширенным список оборудования.

Специальная версия создавалась на базе комплектации Comfort, но дополнением станут некоторые опции и оборудование из комплектации Luxе.

В частности, для LADA #CLUB предложат датчики дождя и света, парктроник, глубокую тонировку задних стекол, обогрев лобового стекла и задних сидений, а также кондиционер и другое. Полная информация, дата старта продаж и стоимость будут объявлены дополнительно.