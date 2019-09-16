16 сентября пресс-служба «АвтоВАЗа» представила лимитированную версию для трех своих автомобилей.
LADA Granta, XRAY и Largus получили версии LADA #CLUB
16.09.2019 14:01
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Модели LADA Granta, XRAY и Largus получили версии с названием LADA #CLUB, которые от обычных моделей будут отличаться шильдиками, измененным оформлением внешности и салона, а также расширенным список оборудования.
Специальная версия создавалась на базе комплектации Comfort, но дополнением станут некоторые опции и оборудование из комплектации Luxе.
В частности, для LADA #CLUB предложат датчики дождя и света, парктроник, глубокую тонировку задних стекол, обогрев лобового стекла и задних сидений, а также кондиционер и другое. Полная информация, дата старта продаж и стоимость будут объявлены дополнительно.
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